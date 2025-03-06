Брянский самбист стал чемпионом России в двенадцатый раз

Брянский самбист Артём Осипенко стал чемпионом России в двенадцатый раз. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Краснодаре прошёл чемпионат России по самбо. В весовой категории свыше 98 килограммов выступил прославленный брянский самбист Артём Осипенко. В финальной схватке он боролся со Степаном Солдатенковым из Московской области. Артём Осипенко оказался сильнее. В двенадцатый раз он стал чемпионом России.