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Брянский самбист стал чемпионом России в двенадцатый раз

2025, 06 марта 19:30 Спорт
Брянский самбист стал чемпионом России в двенадцатый раз
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Брянский самбист Артём Осипенко стал чемпионом России в двенадцатый раз. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Краснодаре прошёл чемпионат России по самбо. В весовой категории свыше 98 килограммов выступил прославленный брянский самбист Артём Осипенко. В финальной схватке он боролся со Степаном Солдатенковым из Московской области. Артём Осипенко оказался сильнее. В двенадцатый раз он стал чемпионом России.  

 

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