Брянский самбист стал Мастером спорта России

Более 35 железнодорожных переездов отремонтируют в Смоленской области в 2023 году В 2023 году в Смоленской области железнодорожники отремонтируют 37 переезда на Руднянском, Краснинском, Ельнинском и Вяземском направлениях, из них 4 – в областном центре. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». На железнодорожном переезде, расположенном на 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская, запланирован капитальный ремонт с заменой резинокордового

Никто не останется без внимания Как в регионе поддерживают участников СВО и членов их семей. О мерах соцподдержки семей участников спецоперации, о выплатах бойцам за полученные ранения и о работе цифровой платформы патронажа «Zа Добро»… Эти и другие вопросы поднимались в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. Основной темой разговора стали различные направления социальной

«Ребята наши геройски служат» Спикер регионального парламента Игорь Ляхов рассказал, как прошла очередная поездка в зону СВО. Председатель и депутаты Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, Артем Малащенков и Сергей Шелудяков вернулись из поездки к смоленским подразделениям с новыми наказами от бойцов. Четко спланированный маршрут и конкретный список оборудования. Каждая поездка – это часть большой системной работы, которую реготделение партии

Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет» 256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года. Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на