Брянский самбист стал третьим на первенстве России

Брянский самбист завоевал бронзовую награду на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Армавире во Дворце самбо имени Героя России Трошева завершилось первенство России по самбо среди юношей 16-18 лет. В нём участвовали более 600 спортсменов.

Брянский самбист Роман Моторкин одержал на турнире семь. Спортсмен стал бронзовым призёром соревнований. Он вошёл в состав сборной команды России по самбо.