Брянский самбист выиграл международный Гран-при

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Завершились съемки второго сезона молодежного хита «Плакса» (16+), премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на канале СТС. В продолжении истории Сергея Жукова примут участие новые звезды — Баста (Василий Вакуленко) и рок-группа «Три дня дождя», которые споют вместе с главой героиней в исполнении Ники Жуковой. К своим ролям также вернутся Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин и Ирина Розанова.

Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 17 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами в Брянской области.

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau/9480 Указом Президента Российской Федерации №745 от 6 сентября 2024 года за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, награждены:

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».