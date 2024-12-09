Брянский самбист завоевал «серебро» международного турнира в Казани

Брянский самбист Артём Осипенко стал серебряным призёром международного турнира в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани прошли международные соревнования «Гран-При по самбо на призы Раиса Республики Татарстан».

В супертяжёлой весовой категории выступил брянский самбист Артём Осипенко. В финале он боролся с Антоном Брачёвым из Свердловской области и уступил. Брянский спортсмен завоевал серебряную медаль.