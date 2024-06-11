Брянский «Спартак» выиграл два матча в американском футболе

Брянский «Спартак» выиграл два матча Чемпионата России по американскому футболу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге прошёл матч второго тура Чемпионата России по американскому футболу. Брянский «Спартак» встретился с местной командой «Грифоны». Игра закончилась со счётом 9:37. Победа досталась брянским футболистам.

Первый матч в рамках чемпионата также стал удачным для «Спартака». На своём поле

брянские спортсмены выиграли у «Патриотов» из Москвы. Игра закончилась со счётом 40:21.