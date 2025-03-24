Брянский «Спартак» выиграл матч первой лиги у главного конкурента

Поддержка ветеранов В Смоленске под председательством губернатора Василия Анохина прошло заседание Орг-комитета по подготовке и празднованию 80‑летия Победы в Великой Отечественной вой­не. По словам главы региона, ключевое – это поддержка «главных героев юбилейной даты, которые смогли выстоять и победить, отстроить разрушенную страну и сделать её сильной державой». «Приняли решение добавить 20 тысяч руб­лей к едино- временной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего президента Владимира Владимировича

Новый резидент Региональные власти продолжают курс на наращивание и укрепление инвестиционного потенциала Смоленщины. У особой экономической зоны «Стабна» появился новый резидент – инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати «Горизонт покрытий». Об этом рассказал губернатор Василий Анохин. Известно, что компания в ближайшие два года планирует построить новый производственный комплекс и начать выпуск свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного

В команде До окончания регистрации в региональную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» осталось несколько дней – документы принимаются до 23 марта. Как напомнил губернатор Василий Анохин, главная цель программы – сделать участников специальной военной операции мощной опорой для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций в Смоленской области. Тем временем принято решение об усилении региональной команды – по словам Василия Анохина, в состав общественного совета вошла участница