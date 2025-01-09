Город32

Брянский «Спартак» выиграл турнир в Сочи

2025, 09 января 11:15 Спорт
Брянский «Спартак» выиграл турнир в Сочи
Источник фото

Брянский «Спартак» выиграл турнир в Сочи. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В посёлке Мацеста в Сочи на базе сборной России по футболу в начале года прошёл межрегиональный турнир «Сочи CUP-2025» среди спортсменов 2012 года рождения. Участвовали в соревнованиях 16 команд из  Брянска, Севастополя, Энгельса, Волгограда, Сочи, Долгопрудного, Махачкалы. 

Команда брянской спортшколы «Спартак» выиграла все матчи с разницей мячей 15:2. В финале юные футболисты встретились с «Академией Ротор»  из Волгограда. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Лучшим игроком турнира стал спартаковец Владислав Дёмин, а лучшим полузащитникам – Савелий Морозов.

Читайте также
Новый мост построили на въезде в Фокино по нацпроекту
09 января 11:47
Новый мост построили на въезде в Фокино по нацпроекту
Четыре пожарных расчёта тушили жилой дом в Клетне
09 января 10:44
Четыре пожарных расчёта тушили жилой дом в Клетне
Помощник Президента РФ и зампредседателя Правительства России посетили Брянщину
09 января 10:02
Помощник Президента РФ и зампредседателя Правительства России посетили Брянщину
62-летняя женщина пропала в Брянской области
09 января 10:00
62-летняя женщина пропала в Брянской области

Новости регионов

Актуальные темы

Происшествия
Четыре человека пострадали в аварии в Жуковском районе
Лента новостей
Житель брянского села погиб при миномётном обстреле
Происшествия
Пешехода сбила иномарка на брянской трассе
Спорт
Брянские волейболисты выиграли матч чемпионата России
Происшествия
Пожар на предприятии в Дятьково тушили восемь расчётов

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Цифру» — брянским новоселам: «Ростелеком» подключил ЖК «Романовский» к платформе «Ключ»
«Цифру» — брянским новоселам: «Ростелеком» подключил ЖК «Романовский» к платформе «Ключ»

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами платформы «Ключ» жилой комплекс (ЖК) «Романовский» по улице Ульянова в Брянске. Специалисты компании установили на въезде во двор дома и выезде из него шлагбаумы c опцией для беспрепятственного проезда спецтранспорта, оборудовали входы в подъезды умными домофонами со встроенной видеокамерой. Кроме того, во всех помещениях общего пользования (комнатах для хранения колясок, самокатов, велосипедов) сейчас действуют системы контроля и управления доступом (СКУД). Теперь жители многоэтажки получают сигнал со шлагбаума, принимают вызов и видят изображение с домофонной панели, а также могут открыть дверь в «колясочную» с помощью специального мобильного приложения. Здесь же хозяева имеют возможность создать временный код доступа на территорию и внутрь дома для гостей, курьеров, врачей и прочих визитеров.

Около 7 млн пассажиров перевезли скоростные поезда «Иван Паристый» за 5 лет
Около 7 млн пассажиров перевезли скоростные поезда «Иван Паристый» за 5 лет

Сегодня, 25 декабря, отмечается 5 лет с начала курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» сообщением Москва – Брянск. С декабря 2019 года этими поездами перевезено около 7 млн человек, в том числе за 11 месяцев этого года количество пассажиров превысило 1,3 млн. человек.

Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.