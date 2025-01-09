Брянский «Спартак» выиграл турнир в Сочи. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В посёлке Мацеста в Сочи на базе сборной России по футболу в начале года прошёл межрегиональный турнир «Сочи CUP-2025» среди спортсменов 2012 года рождения. Участвовали в соревнованиях 16 команд из Брянска, Севастополя, Энгельса, Волгограда, Сочи, Долгопрудного, Махачкалы.

Команда брянской спортшколы «Спартак» выиграла все матчи с разницей мячей 15:2. В финале юные футболисты встретились с «Академией Ротор» из Волгограда. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Лучшим игроком турнира стал спартаковец Владислав Дёмин, а лучшим полузащитникам – Савелий Морозов.