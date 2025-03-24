Брянский спортсмен стал призёром Кубка по армрестлингу

Брянский спортсмен стал бронзовым призёром Кубка Калужской области по армрестлингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошёл Кубок области по армрестлингу. Во Дворце спорта «Центральный» за медали в восьми весовых категориях боролись спортсмены из Московской, Тульской, Смоленской, Орловской и Брянской областей.

Регион представил Сергей Железный. Он выступил в весовой категории 100 кг. Брянец завоевал бронзовую медаль.