Брянский спортсмен стал призёром паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Выпускник брянского училища олимпийского резерва Артём Калашян участвует в Паралимпийских летних играх в Париже.

Дистанцию в 100 метров в категории Т35 среди мужчин брянский спортсмен преодолел за 11,70 секунды. Он стал серебряным призёром.