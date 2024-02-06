Брянский спортсмен выиграл Первенство ЦФО по шашкам
Юный брянский спортсмен выиграл Первенство Центрального федерального округа по русским шашкам. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Калуге прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по русским шашкам. Участвовали в соревнованиях взрослые и дети.
В первенстве ЦФО среди юношей до 17 лет победил воспитанник спортшколы «Спартак» Илья Дашунин. Ещё четыре брянских участника вошли в десятку лучших.
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