Брянский спортсмен завоевал «серебро» первенства России по русским шашкам

Юный брянский спортсмен Илья Мглинец завоевал «серебро» первенства России по русским шашкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Светлое поле Самарской области прошло первенство России по русским шашкам. Участвовали в соревнованиях более трёхсот спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет из 34 регионов.

Брянскую область представил учащийся Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец. Он выступил в группе юношей до 14 лет. Он выступил в трёх спортивных дисциплинах. В русских шашках конкуренцию Илье составили 60 соперников. В девяти турах брянец набрал 13 очков из 18. В итоге первенство России выиграл Илья Пашанин из Орловской области, а Илья Мглинец стал серебряным призёром.