Брянский теннисист завоевал две медали на турнире в Белоруссии

Юный теннисист из Брянска завоевал две медали на турнире в Белоруссии. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Республике Беларусь прошел турнир II категории «Кубок Солнечного» по теннису. В нем участвовали спортсмены из Москвы, Сочи, Санкт — Петербурга, Курска и Белоруссии. От Брянска на соревнованиях выступил воспитанник спортшколы «Торпедо» Георгий Абушенко.

В группе до 13 лет в одиночном разряде брянский теннисист сыграл три сета со спортсменом из Белоруссии и завоевал золотую награду. А в парном разряде брянец вместе с московским теннисистом стали серебряными призёрами.