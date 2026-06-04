Брянская мастерица выиграла всероссийский конкурс «Таланты России». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
V Всероссийский конкурс «Таланты России» состоялся на прошлой неделе. В онлайн-формате участие в творческом состязании приняла воспитанница фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Вероника Гужель. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» она представила работу «Традиционный костюм Брянской области». Девушка завоевала диплом лауреата первой степени.