Брянцы просят проверять автобусы тайно: кондиционеры включают только перед приходом чиновников

2026, 04 июня 16:06

Жители Брянска нашли неожиданный изъян в системе контроля за общественным транспортом: если водитель знает о проверке заранее, кондиционер волшебным образом начинает работать. Поэтому горожане попросили чиновников заходить в салоны инкогнито — и мэрия обещала передать пожелание в профильный отдел.

Поводов для таких проверок хватает. Из 275 автобусов охлаждением оснащены только 134, и 35 систем уже неисправны. В новых троллейбусах климатическая техника ломается в каждой пятой машине — поставщики, судя по всему, сэкономили на оборудовании – предположили коллеги с сайта АиФ-Брянск. По регламенту кондиционеры обязаны включать при температуре выше +25°C, однако сломанная система не является основанием для отстранения машины от маршрута.

Если в вашем автобусе или троллейбусе нет прохлады — можно жаловаться перевозчику или в отдел транспорта горадминистрации. Нужны: маршрут, бортовой номер, время поездки. Власти обещают: если выяснится, что водитель выключил кондиционер намеренно, его руководитель получит штраф.