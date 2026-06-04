Новый дизельный генератор установили на Брянской станции переливания крови. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
На Брянскую областную станцию переливания крови прибыл новый дизельный генератор. Технику уже установили на специальную площадку. В ближайшее время её подключат к инженерным системам.
Генератор позволит учреждению работать в штатном режиме при полном отключении электроэнергии, а также гарантирует сохранность компонентов крови и непрерывность важных процессов.
Приобретение генератора прошло без участия и затрат со стороны бюджета Брянской области.