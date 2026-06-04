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Здоровье

Новый дизельный генератор установили на Брянской станции крови

2026, 04 июня 17:43
Новый дизельный генератор установили на Брянской станции крови
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Новый дизельный генератор установили на Брянской станции переливания крови. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

 

На Брянскую областную станцию переливания крови прибыл новый дизельный генератор. Технику уже установили на специальную площадку. В ближайшее время её подключат к инженерным системам.

Генератор позволит учреждению работать в штатном режиме при полном отключении электроэнергии, а также гарантирует сохранность компонентов крови и непрерывность важных процессов.

Приобретение генератора прошло без участия и затрат со стороны бюджета Брянской области.

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