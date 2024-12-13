Брянский тяжелоатлет стал призёром чемпионата Азии

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Более 30 тысяч жителей Брянской и Орловской областей уже подключились к программе «Бонус» от «Ростелекома». Только за последний год участниками системы лояльности стали 10 тысяч пользователей.

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали усилили профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними. Акция «Путь твоей безопасности» проводится с 5 по 19 декабря 2024 года.

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».