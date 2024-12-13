Брянский тяжелоатлет стал призёром чемпионата Азии
Брянский тяжелоатлет стал серебряным призёром чемпионата Азии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Узбекистане в городе Ташкенте прошёл Чемпионат Азии по пауэрлифтингу. В дисциплине «классическое троеборье»участвовали представители более 20 стран.
Брянский спортсмен Тимофей Кэрпушор представлял Россию в категории до 105 кг. Воспитанник спортивной школы «Олимп» занял первое место в становой тяге, второе – в приседаниях и третье – в жиме лёжа. В общем зачёте троеборья Тимофей завоевал серебряную медаль.