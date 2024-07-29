Брянский велосипедист стал призёром первенства России

Брянец стал серебряным и бронзовым призёром первенства России велосипедному спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Саранске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту-BMX. Более 150 сильнейших гонщиков из 10 регионов России собрались на трассе олимпийского уровня «Суперкросс» с восьмиметровой горкой.

Воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Егор Иванов завоевал серебряную награду в в гонке «классик» первенства России. Также брянец стал бронзовым призёром соревнований в гонке на время.