Брянское «Динамо» проиграло московскому «Торпедо»

Команда «Динамо-Брянск» уступила московскому «Торпедо» в матче Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги. Матч, который прошел 7 апреля на брянском поле, завершился со счетом 0:1 – пенальти в ворота динамовцев забил Артем Самсонов.

За особые заслуги В администрации региона состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ. От имени Президента Владимира Путина ордена, медали, почётные знаки и благодарности смолянам передал губернатор Алексей Островский. В числе отличившихся – педагоги, медики, работники промышленных предприятий и активисты. Как отметил глава региона, каждый из награждённых является примером в работе и жизни как для коллег, так и

Вернуться к активной жизни В Смоленской области сокращается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Улучшение эпидобстановки позволяет медучреждениям, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, возвращаться к привычному режиму работу. С марта, напомним, вновь начал принимать беременных роддом на улице Кирова в Смоленске. А с 1 апреля возобновила свою профильную деятельность больница медицинской реабилитации на улице Шевченко

В одну смену. Школу в Вяземском районе ждут большие перемены Средняя школа №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова в Вязьме преобразится. К ней пристроят новый корпус, а благодаря содействию губернатора Алексея Островского в этом году капитально отремонтируют кровлю основного здания. С лифтом и котельной На днях глава региона побывал с рабочим визитом в Вяземском районе, в ходе которого посетил среднюю школу №4. В 2021-2022

На дорогах Смоленщины прозишло 4 ДТП с животными С 26 марта по 5 апреля на дорогах Смоленской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. В двух авариях участвовали лоси, в еще двух – косули. Дикие животные неожиданно появляются на дорогах и днем и ночью.

В Смоленской области выявили семь случаев бешенства среди животных Среди животных Смоленской области выявили семь случаев бешенства. Четыре случая бешенства были выявлены среди домашних питомцев, три – среди диких. В прошлом году за тот же период было выявлено 25 случая бешенства. В Главном управлении ветеринарии по Смоленской области напомнили смолянам о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, так как бешенство особо опасно как для животных, так