Брянскую область посетил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов

Он провел круглый стол и планирует осмотреть строительные площадки, на которых возводятся важнейшие спортивные объекты области.
Сегодня, 19 августа, в Брянскую область с рабочим визитом приехал заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.
На встрече с Александром Богомазом они обсуждали развитие спорта в регионе.
В этом году будут сданы пять ледовых дворцов, четыре спортивно-оздоровительных комплекса с бассейнами, 11 стадионов с футбольными полями, два ФОКа открытого типа и три спортивные площадки ГТО.
Также откроется одно из самых масштабных спортивных сооружений – Дворец единоборств.
Было принято решение увеличить в два раза заработную плату тренерам. Для этого на 2021-2022 годы дополнительно выделили 233 миллиона рублей.
Кроме того, молодых специалистов в области физической культуры будут обеспечивать жильем.
Далее в планах Алексея Морозова посетить ряд объектов, среди которых училище олимпийского резерва, будущий Дворец единоборств и ФОК с бассейном в Фокинском районе Брянска.
19.08.2021 12:51
19 августа в Смоленске пройдут сплошные проверки на дорогах
Профилактическя акция «Сплошные проверки» пройдет в Смоленске в четверг, 19 августа 2021 года, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Смоленской области. Проводить мероприятие планируют на перекрестке проспект Гагарина – Досуговское шоссе с 8:00 до 10:00. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства и проверять состояние автомобилистов. Акцент обещают сделать на проверке трезвости
18.08.2021 16:12
Это надо видеть!
Сегодня в нашей стране всё возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, что называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге. Смоленская область также готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский
18.08.2021 16:11
В безаварийном режиме
На календаре – конец августа, а это значит, что не за горами осенние холода и соответственно начало отопительного сезона. Подготовка к нему в регионе, как и положено, началась заранее. О ходе работы и о её промежуточных итогах губернатор Алексей Островский рассказал смолянам на своей страничке в соцстеях. По его словам, в 2021 году муниципалитетам на
18.08.2021 16:10
Испить воды
В регионе модернизируют объекты питьевого водоснабжения. Тема качества питьевой воды волнует сотни смолян, живущих в разных уголках региона. Остаётся она в числе приоритетных и для областных властей. В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», на карте Смоленщины появляется всё больше станций очистки воды, а существующие объекты питьевого
17.08.2021 12:28
В Гагарине поздно вечером загорелась иномарка
16 августа поздним вечером на улице Петра Алексеева в Гагарине горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы многоэтажки на Петра Алексеева увидели в окно загоревшуюся припаркованную во дворе машину. Они немедленно вызвали пожарных. По указанному адресу уже через две минуты примчалось пожарные. Разгорающийся огонь под капотом автомобиля Ford Mondeo оперативно потушили,
17.08.2021 11:38
Жители 18 улиц в Смоленске останутся без горячей воды
Жильцы домов на 18 улицах Смоленска останутся без горячей воды до конца лета. Об этом сообщается в пресс-служба Смоленского филиала ПАО «Квадра». С 16 по 30 августа без горячей воды придётся жить смолянам по адресам: ул. Ленина, 9а,13а,15, 21, 23/8, 25 ул. Большая Советская,13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 12/1, 16/17 ул. Козлова, 3,3а