Брянскую область посетил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов

Он провел круглый стол и планирует осмотреть строительные площадки, на которых возводятся важнейшие спортивные объекты области.

Сегодня, 19 августа, в Брянскую область с рабочим визитом приехал заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

На встрече с Александром Богомазом они обсуждали развитие спорта в регионе.

В этом году будут сданы пять ледовых дворцов, четыре спортивно-оздоровительных комплекса с бассейнами, 11 стадионов с футбольными полями, два ФОКа открытого типа и три спортивные площадки ГТО.

Также откроется одно из самых масштабных спортивных сооружений – Дворец единоборств.

Было принято решение увеличить в два раза заработную плату тренерам. Для этого на 2021-2022 годы дополнительно выделили 233 миллиона рублей.

Кроме того, молодых специалистов в области физической культуры будут обеспечивать жильем.

Далее в планах Алексея Морозова посетить ряд объектов, среди которых училище олимпийского резерва, будущий Дворец единоборств и ФОК с бассейном в Фокинском районе Брянска.