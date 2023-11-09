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Быстровозводимый ФОК построят на Брянщине на федеральную субсидию

2023, 09 ноября 09:36 Спорт
Быстровозводимый ФОК построят на Брянщине на федеральную субсидию
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Быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в 2024 году в Брянской области на федеральную субсидию. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Москве замгубернатора Брянской области Николай Лучкин и директор департамента спорта Максим Рудин встретились с первым заместителем Министра спорта России Азатом Кадыровым. Они обсудили завершение строек спортобъектов по федеральной программе «Спорт – норма жизни» в этом году, а также планы на предстоящие 12 месяцев.

«Учитывая, что Брянская область успешно выполняет все условия Министерства спорта Российской Федерации, договорились о выделении финансовых средств на строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в 2024 году на паритетных началах: 50% выделяет федеральный бюджет и 50% – область», — уточнил в своих соцсетях замгубернатора.

Кроме этого, Азат Кадыров высоко оценил работу регионального профильного департамента при организации сдачи норм комплекса ГТО.

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