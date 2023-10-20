Президент России Владимир Путин открыл ФОК «Бежица» в Брянске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Бежицком районе Брянска торжественно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица». Старт его работе по видеосвязи с форума «Россия — спортивная держава» в Перми дал Президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Владимирович, Ваше поручение о повышении доступности массового спорта выполняется. За последнее время в регионе построено 175 спортивных объектов. И новый ФОК возведён за средства областного бюджета. Мы понимаем, что для полноценной работы всех объектов нужны тренерские кадры. Мы решаем эту непростую задачу. Спасибо вам за ту помощь, которая оказывается нашему приграничному региону и за особое внимание развитию физкультуры и спорта», — подчеркнул Александр Богомаз.

ФОК построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». На него из областного бюджета потратили 315 миллионов рублей. На первом этаже здания разместились два бассейна — детский и основная чаша длиной 25 метров. Горячая вода и тепло комплекс получает от собственной блочно-модульной котельной.

Для посетителей также будут работать секции мини-футбола, баскетбола, волейбола. Кроме того, доступен тренажёрный зал и сауна. Одновременно в «Бежице» смогут заниматься до 250 человек.

«Как сказал Владимир Владимирович, спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития, и задача, которая стоит сегодня, — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 % российских граждан, сделать спорт нормой жизни. Мы будем продолжать создавать для этого все условия, обеспечивать доступность спортивной инфраструктуры», — добавил Александр Богомаз.