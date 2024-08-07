Четверо брянских спортсменов стали призёрами чемпионата Мира. Об этом сообщили в Брянской областной Федерации рукопашного боя.

В Орле прошли чемпионат и первенство мира по рукопашному бою. В нём участвовали и воспитанники спортшколы «Торпедо» Брянска.

Так, в финальном поединке выиграл Александр Горохов. Он стал чемпионом Мира. Серебряную медаль завоевал Кирилл Иванцов. Бронзовыми призёрами чемпионата стали Владлена Иващенкова и Зубенко Мария.