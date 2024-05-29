Четыре медали завоевали брянцы в турнире по мечевому бою

Четыре медали завоевали брянские спортсмены на турнире по мечевому бою в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошёл 2-й Кубок Локомотива по современному мечевому бою. На турнире собрались участники из Центрального федерального округа.

Брянские спортсмены Вероника Фоменкина и Тимур Криштопов завоевали серебряные награды. Иван Романов стал бронзовым призёром турнира. В командном боях 3х3 брянские участники заняли второе место.