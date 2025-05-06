Четыре медали завоевали брянские гиревики на Кубке мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге состоялся этап Кубка мира и международные соревнования по гиревому спорту «Белые ночи». На соревнования собрались свыше трёхсот участников из 12 стран.

В весовой категории до 73 кг зафиксировал 75 подъёмов в толчке Егор Вьюнов из Карачева. Он завоевал «золото» турнира.

Серебряным призёром стал брянец Никита Хабаров. В упражнении рывок он показал результат в 201 подъем.

Также второе место в весовой категории до 73 кг занял спортсмен из Новозыбкова Георгий Пихтарь. Он толкнул гири 134 раза.

Его товарищ по команде Макар Марченко Макар завоевал «бронзу» в толчке по длинному циклу с 95 подъемами. Спортсмены побили рекорды Брянской области в своих возрастных группах.