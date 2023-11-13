Четыре золотые медали завоевали брянские каратисты на Чемпионате мира

Четыре золотые медали и одну серебряную завоевали брянские каратисты на Чемпионате мира. Об этом сообщили и в городском спорткомитете.

В Орле завершился Чемпионат мира по всестилевому каратэ. В турнире выступили более 400 спортсменов из 26 стран. В сборную России вошли четыре воспитанника спортшколы «Спартак».

Первое место среди мужчин 18 лет и старше в весовой категории свыше 90 кг брянец Максим Садовников завоевал золотую награду. Также Чемпионом мира стал Артём Поспелов в весовой категории до 65 кг. А Александр Козлов завоевал сразу две золотые награды.

Среди женщин 18 лет и старше в весовой категории до 70 кг серебряным призёром чемпионата стала Александра Водопьянова.