Четыре золотые медали завоевали брянские тяжелоатлеты на международном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Туле прошли международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». Участвовали в турнире более 500 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кот-д’Ивуара.

Воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» отлично выступили на соревнованиях. В дисциплинах «троеборье» и «жим» Никита Честнихин, Татьяна Веселова, Ева Шеремето-Марина и Владислав Пухов завоевали четыре золотые медали.