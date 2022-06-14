Гости провели мастер-классы для юных спортсменов.

Делегация олимпийских чемпионов посетила Дворец единоборств в Брянске в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России».

В областной центр приехали борец вольного стиля Давид Мусульбес, фехтовальщица на шпагах Татьяна Логунова, советский баскетболист Владимир Жигилий и советская волейболистка России Людмила Жигилий. Все они мастера спорта, многократные чемпионы России, Европы и мира, а также победители и призёры Олимпийских игр.

Новый Дворец единоборств восхитил звёздных гостей своим масштабом.

«Здесь есть всё для проведения и соревнований, и сборов для спортсменов нашей страны. Этот Дворец — он впечатляет! Все необходимые условия для подготовки здесь есть, теперь главное, чтобы он начал свою полноценную работу. Надеюсь, что из брянских спортсменов вырастут настоящие чемпионы», — отметил мастер спорта СССР международного класса по баскетболу Владимир Жигилий.

Легендарный баскетболист вместе с мастером спорта России по волейболу Людмилой Жигилий провели мастер-классы для юных спортсменов.