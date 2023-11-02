Девять золотых медалей завоевали брянские боксёры в Орловской области

24 медали, в том числе девять золотых, завоевали брянские спортмены на туринире по тайском боксу в Орловской области. Об этом сообщили в региональном департаменту физкультуры и спорта.

Спортсмены Федерации тайского бокса Брянской области поучаствовали в Открытом кубке Боровского района и Первенстве Орловской области по тайскому боксу. Регион представили спортсмены из Брянска, Комаричей и Клетни. Брянцы завоевали 24 медали: девять — золотых, 13 — серебряных и две — бронзовых.