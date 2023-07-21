Девятилетняя чемпионка обыграла в шахматы главу Советского района Брянска

Девятилетняя чемпионка ЦФО обыграла в шахматы главу Советского района Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Праздник шахмат прошел в парке-музей имени А.К. Толстого. В нем поучаствовали более 60 ребят, занимающихся в шахматной школе и секциях. Для детей подготовили шахматные викторины, аквагрим и игру на большой доске с большими фигурами. Кроме того, ребята сразились с мастерами Международной шахматной федерации Екатериной Махлаенко и Леонидом Кандыбой. Все участники получили грамоты и призы.

К игре присоединился исполняющий обязанности главы Советской районной администрации Денис Семенов. Он сел за шахматный стол с девятилетней чемпионкой Центрального федерального округа Надеждой Волковой. Партии выиграла юная шахматистка. Руководитель района подарил девочке сертификаты на посещение аттракционов и детского развлекательного центра.