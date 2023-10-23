«Динамо-Брянск» сыграл вничью с волгоградским «Ротором»

Брянские футболисты сыграли вничью на Первенство Второй лиги с «Ротором» из Волгограда. Об этом сообщили в соцсетях футбольного клуба.

На стадионе «Динамо» в Брянске прошёл матч 15-го тура LEON Первенства Второй лиги А 2023/24. На своем поле «Динамо-Брянск» встретился с «Ротором» из Волгограда.

На 49-й минуте матча гости открыли счёт. Брянским футболистам удалось его сравнять к концу игры. Матч закончился со счётом 1:1.