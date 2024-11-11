Два брянских спортсмена стали призёрами Кубка России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошёл Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству. В спортивной дисциплине «вьет во дао» выступили свыше 400 участников из 25 регионов России.

Брянскую область представили воспитанники школы «Вымпел» имени Ермакова в Брянске. Среди спортсменов 12-13 лет в весовой категории 64 кг второе место занял Дмитрий Абраменков. Также серебряным призёром среди участников 16-20 лет в весовой категории 52 кг стал Вадим Попков.