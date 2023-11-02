Ещё 27 школ Брянщины войдут в проект «Самбо в школу»

Ещё 27 школ Брянской области в этом году войдут в проект «Самбо в школу». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Несколько лет Всероссийская федерация самбо и правительство Брянской области заключили соглашение о реализации проекта «Самбо в школу». В нем участвуют 18 школ, среди которых четыре — кадетских и школа-интернат для детей-сирот.

«Во всех школах порядка 32 000 детей изучают элементы самбо, поскольку программа «Элементы единоборств» входит в учебные планы уроков физической культуры, 167 преподавателей прошли дополнительную подготовку по самбо, в ноябре-декабре ещё 10 школьных учителей пройдут обучение», — уточнил Александр Богомаз.

В этом году в проект «Самбо в школу» пройдут ещё 27 школ областного центра и районов. А для студентов брянских вузов действует Всероссийский проект «Студенческое самбо».