Ещё 27 школ Брянщины войдут в проект «Самбо в школу»

Ещё 27 школ Брянской области в этом году войдут в проект «Самбо в школу». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Несколько лет Всероссийская федерация самбо и правительство Брянской области заключили соглашение о реализации проекта «Самбо в школу». В нем участвуют 18 школ, среди которых четыре — кадетских и школа-интернат для детей-сирот.
«Во всех школах порядка 32 000 детей изучают элементы самбо, поскольку программа «Элементы единоборств» входит в учебные планы уроков физической культуры, 167 преподавателей прошли дополнительную подготовку по самбо, в ноябре-декабре ещё 10 школьных учителей пройдут обучение», — уточнил Александр Богомаз.
В этом году в проект «Самбо в школу» пройдут ещё 27 школ областного центра и районов. А для студентов брянских вузов действует Всероссийский проект «Студенческое самбо».
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
01.11.2023 13:26
Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.