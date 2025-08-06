Фестиваль ГТО прошёл в брянском летнем лагере

В детском оздоровительном лагере «Искорка» прошёл праздник всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Школьники смогли продемонстрировать свою физическую подготовку. Судили соревнования представители регионального центра тестирования ГТО. Ребята соревновались в челночном беге, беге на выносливость, отжимание, прыжках в длину с места и наклоне на тумбе.

Спортивный праздник ГТО прошёл в брянском летнем лагере «Искорка». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Приёмная кампания Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в

Заряд энергии Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%

На старте Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,

Комплексный ремонт В Смоленской клинической больнице №1, где проходят лечение маленькие и взрослые пациенты со всего региона, полным ходом идёт ремонт. На объекте побывал губернатор Василий Анохин, который ознакомился с ходом работ, пообщался с подрядчиками и сотрудниками медучреждения. «Из областного бюджета на ремонт выделено 60 млн рублей. Сейчас строительные бригады работают на двух этажах больницы. Здесь приведут

Чтобы тепло пришло вовремя В регионе продолжается подготовка к отопительному сезону. Вопрос находится на личном контроле губернатора Василия Анохина. «Необходимо свое-временно провести ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения. Это касается как жилых домов, так и социальных учреждений», – отметил глава региона. Ведётся подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей. «За последние два года в Смоленской области капитально