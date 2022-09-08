Футболисты из Стародуба победили на международном турнире

Стародубская команда одержала безоговорочную победу на фестивале футбола в Гомельской области.

В городе Добруш Гомельской области прошёл фестиваль футбола памяти первого министра спорта и туризма Беларуси Владимира Рыженкова. В нём участвовали 26 команд в составе порядка 700 спортсменов 10-14 лет. На турнир приехали коллективы из Стародуба, Клинцов, Новозыбкова, Злынки и Климово.

Безоговорочную победу на международном фестивале одержала команда Стародубской детско-юношеской спортивной школы. Они обыграли всех соперников, в том числе команду из Наровлянского района в финале.