Футбольный «ДИНАМО-фестиваль» прошёл в Брянске

Футбольный «ДИНАМО-фестиваль» для юных спортсменов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На учебно-тренировочной базе «Динамо» в Брянске прошёл футбольный «ДИНАМО-фестиваль». В нём приняли участие 90 ребят. Для юных спортсменов подготовили семь станций. Под руководством кураторов команды юных спортсменов отрабатывали элементы игры. Самым ярким этапом фестиваля стала игра в футбол с фитбольным мячом.

Каждый участник фестиваля получил диплом сувениры футбольного клуба«ДИНАМО-Брянск».

«Для меня большая радость поддерживать такие мероприятия, как футбольный ДИНАМО-фестиваль, которые помогают детям раскрывать свои таланты и находить вдохновение в спорте. Надеюсь, что этот день останется в их памяти и послужит стимулом для дальнейших достижений. Футбол — это не только игра, но и важный урок о командной работе и дружбе. Благодарю всех участников, тренеров и, конечно, детей за активное участие», — отметил депутат Брянской областной Думы и благотворитель мероприятия Александр Семёнов.