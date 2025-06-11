Известный российский футболист побывал в брянской спортшколе

Сохраняя наследие Наш регион обладает богатым культурным наследием. И чтобы сохранить эту ценность, нужны профессионалы. Вместе с одним из ведущих и старейших творческих вузов страны – Московским архитектурным институтом – Смоленщина планирует готовить высококлассных специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников архитектуры. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Глава региона ранее обсудил возможность реализации сетевой образовательной программы

Вот они, каникулы! В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания. Заработали 180 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут более восьми тысяч человек. Также в регионе будут открыты и палаточные лагеря, куда отправятся свыше 500 детей. Кроме того, на оздоровительных сменах в 10 стационарных лагерях побывают более 10 тысяч юных смолян. По словам губернатора Василия Анохина, 500 ребят отдохнут в

Телемедицина с доставкой на дом В регионе постепенно повышают доступность и качество медицинской помощи. Одно из направлений этой масштабной работы – подключение фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают в небольших деревнях и посёлках, к высокоскоростному Интернету. По словам губернатора Василия Анохина, в 2025 году такой связью было обеспечено 12 ФАПов в 8 округах. Благодаря этому более 5500 жителей получили возможность пройти онлайн

Время СВОих Как в регионе поддерживают участников спецоперации.Продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». О ходе ее реализации рассказал губернатор Василий Анохин. Более 120 человек участников проекта уже успешно прошли собеседования. Глава региона назвал это ещё одним важным шаг на пути к подготовке управленцев из числа участников СВО. Итоговый список Следующий этап – проверка документов со стороны

«Небесный батальон» на общей плите В Смоленской области открыт уникальный мемориал воинам, погибшим в Афганистане. В селе Рыбки Сафоновского округа Смоленской области состоялось торжественное открытие уникального мемориала, посвященного воинам-­афганцам. Это место, объединившее поколения, стало воплощением идеи «Небесного батальона» – единой гранитной плиты, на которой увековечены имена тех, кто не вернулся из Афганистана. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания столь значимого объекта выступили