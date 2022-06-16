Клинцовские баскетболисты обыграли пять белорусских команд 

Юноши вернулись с «золотом» чемпионата.

В Гомеле прошёл Чемпионат «Славянская баскетбольная лига» среди команд юношей до 2006 года рождения и моложе. В турнире участвовали пять команд из Гомельской области и баскетболисты из Клинцов.

Брянские спортсмены обыграли всех соперников. В Клинцы юноши вернулись с «золотом» чемпионата.