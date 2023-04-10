Команда брянского училища выиграла фестиваль ГТО

Брянское училище олимпийского резерва выиграло региональный этап фестиваля «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в департаменте спорта.

На на стадионе «Десна» в Брянске завершился региональный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов и госслужащих. В этом году мероприятие посвящёно 100-летию Министерства спорта Российской Федерации.

В нём участвовали 39 команд, состоящие из почти трёхсот человек. Они соревновались в отжимании, подтягивании, плавание, беге и стрельбе из электронного оружия, подтягивание.

В командном зачёте первым стал коллектив Брянского государственного училища олимпийского резерва. Участники завоевали две бронзовые медали, три — серебряные и одну — золотую. Они представят регион на федеральном этапе фестиваля ГТО в Ижевске.