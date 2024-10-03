Кубок губернатора по шахматам прошёл в Брянске

Кубок губернатора региона по шахматам прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске завершился Кубок губернатора Брянской области по шахматам и десятый турнир «Брянский Лес». Юные и опытные спортсмены собрались в школе по шахматам и шашкам областного центра.

54 спортсмена играли по швейцарской и круговой системам в 9 туров с контролем времени 90 минут до конца партии +30 секунд за каждый сделанный ход. Победителями и призёрами стали 12 человек.

А в турнире «Брянский Лес» участвовали 28 спортсменов. Лидерами стали шесть шахматистов.