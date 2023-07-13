Ледовый дворец «Пересвет» демонтировали в Брянске

Старое здание ледового дворца «Пересвет» демонтировали в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Хоть по проекту это называется реконструкцией, можно сказать, что строится новый ледовый дворец «Пересвет». Завершается демонтаж старого здания, в ближайшее время подрядчик приступит к устройству свайного поля», – подчеркнул Александр Богомаз.

Кроме того, в Бежицком районе Брянска почти готов крытый футбольный манеж. Подрядчик делает футбольное поле и благоустраивает территорию.