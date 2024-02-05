«Лыжня России» пройдёт в Брянской области
«Лыжня России» пройдёт в четырёх муниципалитетах Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Брянской области 10 февраля. Трассы проложат в Брянске, Стародубе, Дятькове и посёлке Локоть.
В этом году подать заявку участники могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сделать это можно до 8 февраля. А с 5 по 10 февраля в муниципалитетах будут работать комиссии по допуску.
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