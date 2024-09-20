Мастер-класс по вольной борьбе прошёл в Брянске

Мастер-класс по вольной борьбе от тренеров высшей категории прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В спортшколе «Вымпел» имени Героя России Олега Ермакова в Брянске прошёл мастер-класс по вольной борьбе. Мероприятие посвятили 81-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1039-летию образования областного центра.

Тренеры-преподаватели высшей категории Андрей Мартынов и Александр Зубов Леонидович сначала провели разминку для участников. После этого они продемонстрировали приемы, ответили на вопросы юных спортсменов и дали им практические советы.