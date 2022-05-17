Международный турнир по боксу стартовал в Брянске

Первый бой выиграл представитель команды УМВД России по Брянской области.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» стартовал международный турнир по боксу среди сотрудников силовых ведомств. В нём участвуют более 40 спортсменов из России и Республики Беларусь. Соревнования приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы — это, конечно же, гордость, величие. Это наша память, это история нашей страны, история каждой семьи. Брянская область внесла свой неоценимый вклад в великую Победу. Более 200 тысяч наших земляков сражались на полях Великой Отечественной войны. Более 60 тысяч народных мстителей в наших непроходимых лесах вели войну с захватчиками», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Турнир продлится до среды. Кстати, представитель команды УМВД России по Брянской области выиграл первый бой.

Мероприятие организовала общество «Динамо».