Межрегиональный турнир по спортивному ориентированию прошёл в Брянске

Межрегиональный турнир по спортивному ориентированию собрал более 150 участников в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

37-й традиционный межрегиональный турнир командира партизанского отряда А.И.Виноградова по спортивному ориентированию на местности прошёл в Брянске. На два дня в оздоровительном лагере «Искорка» собрались более 150 участников из Брянска, Людиново, Калуги, Курска и Белгорода. Самым юным спортсменам исполнилось всего 10 лет, а самому опытныму — 80.

Проигравших в турнире не было. Все участники получили грамоты и сладкие подарки.