Мужская и женская хоккейные команды встретились на льду в Климово

Мужская и женская хоккейные команды впервые встретились на льду арены «Авангард» в Климово. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Климово состоялся необычный хоккейный матч. Впервые на ледовой арене встретились мужская и женская команды «Авангард».

Чтобы немного нивелировать разницу в опыте хоккеистов и хоккеисток вратари в командах были противоположного пола.

Первый период закончился со счетом 1:3 в пользу мужской команды. Во втором периоде хоккеистки забили ещё две шайбы, но пропустили семь. А в последнем периоде девушки голов не пропустили и сами забили две шайбы в ворота соперников. Финальный счет игры составил 5:10 в пользу мужчин.

Женская команда появилась в Климово в ноябре 2022 года по инициативе ее капитана Марии Гулидовой. Тогда многие участницы не очень уверенно держались на коньках. Но за полгода смогли подтянуть свои хоккейные навыки.