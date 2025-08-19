На двух улицах Брянска ограничат движение машин из-за футбольного матча

На двух улицах Брянска ограничат движение машин из-за матча Кубка России по футболу. Об этом сообщили в городской администрации.

В среду, 20 августа, в Брянске на стадионе «Динамо» пройдёт матч в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. В связи с этим с 7.30 часов утра и до окончания мероприятия будут ограничены движение и парковка машин по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Напомним, брянское «Динамо» сыграет на своём поле с «LEON-Сатурн» из Раменского.

