Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Брасово готов на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Через три с половиной месяца в Брасово должен открыться новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Объект готов на 70%. В настоящее время специалисты укладывают плитку на стенах и полу раздевалок, санузлов и бассейна. В мае специалисты планируют начать благоустройство территории.

Ход строительства проверил лично губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Здесь работают 38 человек, но чтобы не отставать от графика и сдать объект, который так ждут жители, вовремя, нужно еще увеличить количество плиточников и отделочников. И, конечно, нужен постоянный контроль!» – подчеркнул глава региона.