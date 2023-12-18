Новый лыжный сезон открыли гонками в Стародубе

Новый спортивный сезон открыли массовыми лыжными гонками в Стародубе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Стародубе открыли новый лыжный сезон. В гонках участвовали профессиональные спортсмены и любители из Стародубского, Суземского, Брасовского, Клинцовского и Севского районов. На старт вышли дети и взрослые.

В гонках поучаствовал и директор департамента физкультуры и спорта Брянской области Максим Рудин. Он занял третье место.

Для участников и зрителей работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.