Пара из Брянска завоевала «бронзу» на Всероссийском танцевальном турнире

Брянские танцоры стали третьими из 111 пар на Всероссийском турнире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли в Нижнем Новгороде. Там выступили Никита Жариков и Александра Львутина из брянского коллектива «Фантазия». Пара завоевала бронзовую награду. Всего в юниорской группе по латиноамериканской программе участвовали 111 спортсменов.