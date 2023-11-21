Пара из Брянска завоевала «бронзу» на Всероссийском танцевальном турнире
Брянские танцоры стали третьими из 111 пар на Всероссийском турнире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
Всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли в Нижнем Новгороде. Там выступили Никита Жариков и Александра Львутина из брянского коллектива «Фантазия». Пара завоевала бронзовую награду. Всего в юниорской группе по латиноамериканской программе участвовали 111 спортсменов.
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